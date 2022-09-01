Ограничения на продажу спиртного ввели в популярных среди югорчан магазинах

В сети магазинов «Красное и Белое» с 1 сентября ввели ограничения на продажу алкогольных напитков, сообщает телеграм-канал «Мегаполис Югра». По его данным, в торговых точках появились объявления, объясняющие пропажу спиртного региональным законодательством.

Согласно принятым ранее поправкам, с 1 сентября в ХМАО запретили торговать алкоголем, если вход в торговую точку располагается менее чем в 30 метрах от детской площадки. Также закон запрещает продажу алкоголя в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, «за исключением случаев, когда вход для посетителей организован со стороны красных линий улично-дорожной сети».

По словам подписчика телеграм-канала, покупателей «К&Б» такое объяснение не устраивает: они приходят в магазин и начинают скандалить с продавцами из-за невозможности купить алкоголь.