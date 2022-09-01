Школы и больницы Сургутского района подключают к теплу

Школы, детские сады и больницы начали обеспечивать теплом в Сургутском районе. В жилые дома тепло подадут, когда среднесуточная температура воздуха более пяти дней будет держаться ниже 8 градусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Собственники жилых домов, которые хотят, чтобы в их квартиры тепло подавали чуть позже или чуть раньше, должны подавать заявки в управляющие организации. Управляющие организации соответственно пришлют заявки в ресурсоснабжающие организации», - отметила начальник отдела оперативного управления объектами коммунального комплекса департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи администрации Галина Авличева.

За лето в Сургутском районе произвели промывку и опрессовку сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, прочистили канализационные колодцы. В шести поселениях удалось снизить износ тепловых сетей за счет их капитального ремонта. Приняты на баланс и новые участки теплопровода. Продолжаются плановые ремонтные работы на котельных в Ляминой, Сытомино, Русскинской, Угуте, но это не повлияет на своевременную подачу тепла, заверили в мэрии.