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​Югра стала площадкой для обсуждения перспектив нефтяной отрасли

В Югре прошло совещание по добыче нефти

​Югра стала площадкой для обсуждения перспектив нефтяной отрасли
Фото admhmao.ru

В преддверие Дня нефтяной и газовой промышленности Югра приняла большое совещание о перспективах нефтяной отрасли. Один из насущных вопросов – изменение налогового режима для нефтяников, продвижением которого руководство Югры совместно с другими регионами активно продвигало.

«Принят ряд решений, в результате которых появились новые механизмы, уже доказавшие свою эффективность. Это касается полигонов разработки технологий, сферы налогообложения, в частности механизма применения единого налога на вмененный доход, в ходе обсуждения которого возникало много споров. Работа должна быть продолжена, – отметил в ходе разговора полпред президента в УрФО Владимир Якушев. – И сегодняшняя встреча направлена на разработку новых решений для снятия бюрократических барьеров, чтобы наши компании продолжили разрабатывать «трудную» нефть. Главное – найти баланс между необходимыми налоговыми поступлениями и стимулами для компаний продолжать разработку».

Это важно не только с экономической и производственной, но и с социальной точки зрения – сохранение зарплат, рабочих мест, инвестиций, в конечном счете, приведет к стабильной и предсказуемой обстановке на местах.

Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры рассказывает, что налоговые методы вовлечения в разработку «трудной» нефти в регионе существуют уже порядка десяти лет. «Значительное число месторождений на поздних стадиях разработки требуют дополнительного стимулирования. Так, в автономном округе более 116 месторождений обводнены свыше 90 процентов. 242 месторождения не введены в эксплуатацию – это почти 900 миллионов тонн запасов. Прежде всего, это небольшие по объёму запасов месторождения, требующие создания инфраструктуры», – отметила Наталья Комарова.


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31 августа в 21:30, просмотров: 143, комментариев: 0
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