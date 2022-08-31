Югра готовится к большому празднику и чествует нефтяников и газовиков

Для Югры День (на практике – два) нефтяной и газовой промышленности – как Новый год. Всенародный праздник, сопровождаемый гуляниями, в которых участвуют все – так как в широком смысле в автономном округе все нефтяники и газовики, чьим трудом во многом наполняется экономика всей страны.

Несколько актуальных цифр, которые привел департамент общественных и внешних связей региона: с начала освоения «большой нефти» и до 1 января 2022 года Югра выдала 12 млрд 342,5 млн тонн этого сырья. В 2021 году добыча составила 215,7 млн тонн, что на 5 млн тонн больше предыдущего года. На наш регион приходится 41,2 процента всей добычи нефти в стране – и это явное первое место, но немногие знают, что еще Югра – вторая в России по добыче газа (33,6 млрд кубометров в 2021 году). Извлечением сырья занимаются 47 компаний на 487 месторождениях, и еще 16 предприятий перерабатывают нефть (6 млн тонн в год), газ (23 млрд кубометров в год) и газовый конденсат (10 млн тонн в год).

Понятны масштабы, почему профессиональный праздник вызывает такой ажиотаж в Югре. «День работников нефтяной и газовой промышленности – одно из самых значимых событий в жизни нашего региона, – сказала на прошедшем награждении конкурса «Черное золото Югры» Наталья Комарова. – Каждый пятый югорчанин работает в нефтегазодобывающих организациях, каждый третий занят на предприятиях смежных отраслей. Мы продолжаем дело тех, кто в середине прошлого столетия открывал нефть Западной Сибири. Государственный деятель, нефтяной маршал Виктор Муравленко говорил: «Мы приехали сюда не только брать нефть, но и делать жизнь…».

Про «делать жизнь» можно привести весомый список того, что нефтяники делают на различных территориях, где работают. У нас на виду Сургутнефтегаз, который традиционно помогает родному городу и другим муниципалитетам присутствия с ремонтом дорог. В Лангепасе «ЛУКОЙЛ» оснащает собственный класс с лабораторией и музеем, а в Когалыме строит филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. «РН-Юганскнефтегаз» построил в Сингапае детский сад. «Газпром нефть» – физкультурно-спортивный центр в Варьегане, «Славнефть-Мегионнефтегаз» – спортивные площадки в Покур и Локосово, и так далее.

«Формируя социальный плацдарм, автономный округ и нефтяные компании усиливают базу, условия для дальнейшего развития. Это основа для решения стратегических задач, устойчивости экономики региона, выполнения социальных обязательств», – сказала по этому поводу губернатор. После чего вручила нефтяникам и газовикам государственные награды, а затем чествовала победителей «Черного золота Югры» по итогам 2021 года.

В этом году переходящий кубок «Компании года» достался «Газпромнефть-Хантос». У Сургутнефтегаза, за который ожидаемо болели жители нашего города, третье место в номинации «Самое динамично развивающееся предприятие», второе – «За сотрудничество с коренным населением» и первое – «За эффективность работы с недрами».

Также были торжественно открыты две новые «Звезды Югры» – своеобразная «Аллея славы» нашего региона (всего сейчас звезд там 56). Они были посвящены геологу Евграфию Теплякову – он открыл более 300 месторождений. В ходе церемонии полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что фамилия Теплякова хорошо известна в Тюменской области – сам полпред, будучи школьником, писал сочинение о работе этого человека. «Хочу поблагодарить Наталью Владимировну за то, что эта традиция в Югре заложена и сохраняется. От всей души поздравляю всех с праздником, днем работников нефтяной и газовой промышленности», – сказал Якушев.

Вторая звезда досталась живой легенде – председателю Союза нефтегазопромышленников России, бывшему министру топлива и энергетики Юрию Шафранику.

Но это все – разогрев перед действительно большими торжествами. Потому что, во-первых, предстоящий День нефтяной и газовой промышленности впервые за два года вырвется из оков коронавирусных ограничений. И, во-вторых, главные «виновники» – Сургутефтегаз и Газпром трансгаз Сургут – отмечают 45-летние юбилеи.

Поэтому традиционно в субботу, 3 сентября, правят бал газовики на центральной площади у своего офиса. Там программа начнется в 13 часов – будут различные площадки, «Фестиваль еды», местные музыканты, а в 20.15 планируется гвоздь программы – группа «Крематорий», после чего – салют. В воскресенье, 4 сентября, дело перетекает ближе к нефтяникам в «Спортивное ядро» – с 10 часов начнется праздничная программа, различные турниры, мастер-классы, выступление «Петрушки», ближе к вечеру приезжие музыканты из Екатеринбурга и Москвы, а в самом финале (в 21.30) – группа Dabro. Разумеется, после нее – салют.

При поддержке администрации Сургута