В ХМАО за 2021 год выявлен 231 случай заражения вшами

В Югре за минувший год зафиксирован 231 случай педикулеза. Это меньше, чем в 2020 году в 1,5 раза и ниже среднемноголетнего уровня в 2,8 раза. Наибольшее количество случаев пришлось на школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Среднеокружные показатели по заражению вшами превышены в Пыть-Яхе, Нижневартовске, Урае, Когалыме, Югорске, Белоярском райне, Мегионе, нягани, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийсийском районе.

«По статистике, осенью основными очагами вспышек педикулеза оказываются школы. И вшей туда приносят дети из вполне благополучных семей. Профилактика педикулеза в школе и детских дошкольных учреждениях состоит в регулярных осмотрах детей. Если у какого-то ребенка обнаруживаются вши, его отстраняют от посещения до полного выздоровления. Обратно в коллектив пролеченный ребенок сможет вернуться только при наличии справки от врача об отсутствии педикулеза», – рассказали в Роспотребнадзоре.