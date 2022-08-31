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​Еще один человек умер от ковида в Югре – общее число жертв выросло до 2 560

341 человек заболел коронавирусом в Югре за сутки, из них 128 в Нижневартовске

​Еще один человек умер от ковида в Югре – общее число жертв выросло до 2 560
pixabay.com

В 16 муниципалитетах Юры за минувшие сутки выявили 341 новый случай заражения коронавирусом. Из них 128 – в Нижневартовске, 94 – Сургуте, 29 – Ханты-Мансийске и 26 - Лангепасе. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 10 новых случаев ковида.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 339, пневмония — 2», - отметили в окружном оперативном штабе, уточнив, что ковидом в регионе на этот момент болеет 5 601 человек.

Также за сутки от коронавируса в ХМАО умер один пациент. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, достигло 2 560 человек. Выздоровели за период пандемии 213 636 пациентов.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 85, комментариев: 0
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