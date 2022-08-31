В Урае водитель Рено сбил несовершеннолетнего пешехода

Накануне, 30 августа, в Урае произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего на самокате. По предварительной информации, семилетний мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В около 13:15 в Урае 34-летний водитель автомобиля Рено допустил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в регионе зарегистрировали три ДТП, в которых трое получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.

Напоминаем, ранее, 25 августа, автоледи сбила ребенка на самокате в Ханты-Мансийске.