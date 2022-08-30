​ Антиковидные меры усилили в ХМАО

В Югре усилили антиковидные меры, следует из постановления «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО — Югре». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Согласно постановлению, югорчанам рекомендовано использовать медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях, организациях социального обслуживания и во всех видах общественного транспорта и такси.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям следует обеспечить соблюдение персоналом и посетителями правил личной гигиены. В их числе - мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

«Помимо этого, постановлением рекомендовано организовать в учреждениях выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний по прибытии на работу», - уточняет пресс-служба окружного департамента общественных и внешних связей.

Обращаться по поводу ОРВИ, гриппа и коронавируса следует в контакт-центры медорганизаций. Медицинская помощь югорчанам, имеющим симптомы ОРВИ, ковида, в том числе детям, будет оказываться на дому.

Людям в возрасте старше 60 лет, инвалидам, многодетным семьям по запросу будет обеспечена адресная доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов, добавили в пресс-службе департамента.