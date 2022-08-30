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​390 новых заболевших выявили в Югре, из них 187 в Сургуте

Пять с половиной тысяч человек болеют коронавирусом в ХМАО

​390 новых заболевших выявили в Югре, из них 187 в Сургуте
pixabay.com

В 17 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 390 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство новых заболевших зарегистрировано в Сургуте – 187, Ханты-Мансийске – 46, Урае – 40 и Нижневартовске – 38.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 375, пневмония — 13, бессимптомно — 2», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего в ХМАО, по официальным данным, ковидом на этот момент болеют 5 499 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 221 456. Выздоровели за весь период 213 398 человек, умерли 2 559 пациентов.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 299, комментариев: 0
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