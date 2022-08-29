Югра заняла четвертую строчку рейтинга по ситуации на рынке труда среди регионов РФ

Югра попала в пятерку лучших по рынку труда. Регион занял четвертую строчку рейтинга, обогнав ЯНАО и Тюмень. За основу рейтинга исследователи РИА Новости брали несколько показателей: уровень зарплаты, занятость, безработицу и «емкость» рынка.

Первые три места завоевали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На пятой позиции оказался Татарстан. При этом Тюменская область смогла занять только девятую строчку, а ЯНАО – сорок четвертую. Среди аутсайдеров числятся Чечня и Республика Тыва.

Напомним, что ранее ситуацию на рынке труда в ХМАО оценили как позитивную.