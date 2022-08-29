Житель Нефтеюганска сбил лося на тюменской трассе и скрылся с места ДТП

Водитель из Нефтеюганска сбил лося на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск и скрылся с места ДТП. Установить виновника аварии помог госномер машины, который беглец потерял на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госохотдепартамента Тюменской области.

«Водитель автомобиля Hyundai ix35 сбил самца лося в возрасте 3-4 лет и скрылся. На месте дорожно-транспортного происшествия было обнаружено погибшее животное, государственный регистрационный знак авто, лобовое стекло и осколки автомобиля-участника ДТП», - говорится в сообщении.

Сбежавшим с места аварии водителем оказался 47-летний житель Нефтеюганска. Ему грозит административное наказание: лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток. Кроме того, югорчанину придется возместить ущерб в размере 80 тыс. рублей.

«Во избежание подобных негативных последствий департамент призывает водителей, попавших в ДТП с участием диких животных, незамедлительно сообщать об этом по единому номеру службы спасения 112, оператору 02, либо в дежурную часть ГИБДД», - отметили в пресс-службе Госохотдепартамента.