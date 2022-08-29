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Югорчанину прислали вместо охотничьих ножей коробку с землей

7 млн рублей заработали мошенники на югорчанах за выходные

Югорчанину прислали вместо охотничьих ножей коробку с землей
pixabay.com

За минувшие выходные жители ХМАО перечислили на счета мошенников более 7 млн рублей. Полицейские зарегистрировали 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Например, 12 тыс. рублей потеряла 36-летняя жительница Сургута, которая решила воспользоваться мобильным приложением BlaBlaCar. А 64-летний житель Нижневартовска заплатил 5 тыс. рублей за два охотничьих ножа - заказ он сделал в интернете. Когда пришла посылка, мужчина обнаружил кухонные ножи и коробку с землей.

«Попалась в ловушку находчивых злоумышленников и жительница Когалыма. Доверившись мнимым сотрудникам сотовой компании, которые якобы хотели продлить договор по предоставлению мобильной связи, женщина потеряла 205 тысяч рублей, оформленных в кредит», - отметили в пресс-службе полиции.

Возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 119, комментариев: 0
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