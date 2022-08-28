На 0,9% выросло за месяц число выданных кредитных карт в Югре

В июле в ХМАО было выдано 18 950 новых кредитных карт. По сравнению с июнем их количество увеличилось на 0,9%. В целом в России количество выданных новых кредитных карт в июле составило 1,14 млн – это на 0,3% больше, чем в июне (1,13 млн), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

Выдача в июле немного превысила и показатель февраля 2022 года, увеличившись по сравнению с ним на 0,5% (в феврале было 1,13 млн). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитных карт выросло даже более существенно - на 9,3% (в июле 2021 года – 1,04 млн).

«Летом сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения и демонстрирует стабильность. В то же время и само сокращение выдачи кредитных карт в марте было не настолько серьезным (около 30%), как например, в сегменте потребкредитов (более 60%). При этом рост числа выданных «кредиток» в последнее время объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.