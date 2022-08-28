572 новых случая коронавируса выявлено в ХМАО за сутки

В 21 муниципалитете Югры за минувшие сутки выявлено 572 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 22, Ханты-Мансийске - 85, Нижневартовске - 59, Сургутском районе - 30, Урае и Мегионе - по 24. В остальных муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 15 новых заболевших.

"По клинической структуре: с симптомами ОРВИ - 568, пневмония - 3, бессимптомно - 1", - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент, по официальным данным, в округе болеют 5 тыс. человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 220 435. ВЫздоровели за весь период 212 876 человек.