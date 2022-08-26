Самиру Мамедову грозит депортация в Азербайджан

Самир Мамедов – муж Раи Мамедовой, устроившей публичный скандал с оскорблениями русских в Сургуте, – может быть депортирован из России. Об этом сообщают источники, близкие к правительству Югры. Вероятно, покинуть регион предстоит и Рае Мамедовой, но прежде ей предстоит суд и возможное отбывание наказания. Ранее стало известно, что Югру покинул еще один фигурант громкого скандала на национальной почве – Артур Ильясханов, который в пьяном виде оскорблял русских в магазине в Нижневартовске. Он выехал на малую родину в Дагестан.

Эти два инцидента привели к некоторой трансформации подхода региональной власти, рассказывают знакомые с ситуацией эксперты. По их словам, в Югре приветствуется и поощряется добрососедская жизнь десятков и сотен национальностей, но к нарушителям общественного спокойствия, демонстрирующим презрение к другим народам, будут применяться особые санкции. Фактически, их будут активно подталкивать к отъезду, подключая к этому процессу национальные объединения и диаспоры.

Президент фонда «Региональная политика» и кандидат юридических наук Павел Манченко считает, что первопричиной инцидентов, которые всколыхнули общественность, является недостаточное внимание силовых органов к расследованию и наказанию за противоправные действия представителей отдельных национальностей. «Поэтому, на мой взгляд, помимо условных санкций в отношении нашумевших фигурантов последних событий, необходимы системные решения, направленные на пресечение подобных фактов на корню», – отмечает эксперт.