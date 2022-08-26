В Урае умерла последний ветеран Великой Отечественной войны

В Урае больше не осталось ветеранов Великой Отечественной войны – сегодня, 26 августа, скончалась Валентина Курочкина. Ей было 96 лет. Об этом сообщил мэр города Тимур Закирзянов.

«Прошедшая невероятно долгий жизненный путь, видевшая войну, Валентина Федоровна до последних дней оставалась примером жизнелюбия, оптимизма и силы характера. Такой она в нашей памяти и останется навсегда. Выражаю искренние соболезнования родным и близким и всем, кто знал, уважал и любил эту хрупкую, но сильную женщину. Скорблю вместе с вами», – написал глава у себя в соцсетях.