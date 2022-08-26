16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7699   EUR  59,5983  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Мошенник выманил у работницы вахтовым методом в Югре 770 тысяч рублей

Женщину, работающую в Югре, обманул лже-следователь

Мошенник выманил у работницы вахтовым методом в Югре 770 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В полицию Пыть-Яха обратилась 35-летняя жительница Ростовской области с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что она работает в Югре и во время вахты проживает на территории месторождения. В один из рабочих дней ей позвонил лже-следователь и выманил у нее 770 тысяч рублей.

«Ей позвонил неизвестный, представился следователем и объяснил, что сейчас он занимается расследованием мошенничества и её номер телефона находится в списке, по которому аферисты обзванивают жертв и предлагают переводить сбережения на безопасные счета. Для убедительности он добавил, что один из злоумышленников задержан, и чтобы поймать другого необходима ее помощь и попросил ожидать якобы реальный звонок из банка», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Множество звонков от афериста о постоянном требовании перевода денежных средств заставили женщину задуматься. Она обратилась в полицию, где ей сообщили, что подобным образом действуют мошенники.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:34, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Профилактика экстремизма: актуальная тема? Дмитрий Печенкин // ONLINE 822
  2. ​Работать честно 542
  3. Строительство тротуара возле «Ауры» в Сургуте планируют завершить через две-три недели 467
  4. Стартовал осенний этап распродажи туров по России с кешбэком 424
  5. Введенный из-за горящего леса особый противопожарный режим в ХМАО будет продлен 406
  6. Югорчане реструктурировали кредиты на 4,5 млрд рублей 315
  7. На югорском месторождении заметили стаю волков 248
  8. ​Бывший «Мак» откроется в ХМАО в выходные 246
  9. ​Федор Емельяненко посетит Югру 218
  10. Югорского депутата приговорили к общественным работам за неуплату штрафа 214
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2414
  2. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1772
  3. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1767
  4. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1732
  5. ​Опять запрет 1650
  6. Сургутянин на элитной иномарке вылетел в кювет и погиб 1352
  7. ​День за два. В Сургуте празднование профессионального праздника физкультурников растянулось на все выходные 1282
  8. ​Югорчанка пополнила счет мошенников на несколько миллионов 1244
  9. Масштабная уборка прибрежной территории прошла в Сургуте 1184
  10. Пловец из ХМАО занял третье место в общем мировом зачете по экстремальному заплыву 1171
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7059
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4319
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3587
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3542
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3494
  6. ​Разрушительные заблуждения 3138
  7. ​Нетореными тропами 2930
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2898
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2779
  10. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 2713

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика