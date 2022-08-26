Артур Ильясханов уехал из Югры в Дагестан

Артур Ильясханов, получивший печальную известность после того, как оскорблял русских в одном из магазинов Нижневартовска, запись чего попала в сеть, покинул Югру. Об этом сообщают источники, близкие к правоохранительным органам региона. Инцидент случился в конце июля. Тогда Ильясханов, представляясь чеченцем, в нетрезвом виде громко оскорблял русских в магазине, этот случай записал на телефон владелец торговой точки, после чего выложил в интернет.

Позже Ильясханов после встречи с местной полицией, которая заинтересовалась его поведением, записал и опубликовал видео с извинениями. Тем не менее, суд рассмотрел материалы, записанные в магазине, и счел дебошира виновным ПО административной статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства, и отправил Ильясханова в отбывать арест в 15 суток.

Пока он находился там, появились слухи, что представители чеченской диаспоры хотят забрать его для собственных разбирательств, но это подтверждения не получило. Также выяснилось, что он никак не относится к Чечне, а является дагестанцем. Именно в Дагестан Ильясханов выехал в настоящий момент. Для этого за ним с малой родины приехала мама, которая и забрала его из изолятора временного содержания