Больше 7000 рублей получат многодетные семьи, чтобы собрать ребенка в школу

Многодетные семьи в Югре могут получить выплату для
подготовки детей в школу. Размер субсидии – 7453 рубля.
Требования для получения помощи: обучение ребенка (детей) в общеобразовательной
организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; наличие среднедушевого дохода семьи не превышающего
величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с
действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; факт постоянного проживания родителя на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и совместного
проживания с ребенком;наличие удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Оформить выплату можно на Госуслугах, МФЦ или обратиться в
территориальное Агентство социального благополучия населения.