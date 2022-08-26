27 человек погибли и 56 пострадали на пожарах в Югре в 2022 году

27 человек погибли и 56 получили травмы на пожарах в ХМАО за семь месяцев 2022 года. Всего за этот период в регионе зарегистрировано 1 388 пожаров. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по Югре Сергей Антонов на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«За семь месяцев 2022 года в автономном округе зарегистрировано 1 388 пожаров, погибло 27 человек, 56 человек получили травмы. Подразделениями противопожарной службы на месте пожаров спасено 210 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано снижение количества пожаров на 11%, количества погибших — на 25 %», – цитирует Антонова «Сургутская трибуна».

Он добавил, что в округе планируется провести проверку работоспособности ранее установленных дымовых пожарных извещателей в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью.