Суточное число новых заболевших коронавирусом в Югре выросло до 566 человек

В Югре за последние сутки выявлено 566 новых заболевших коронавирусом – это максимальный показатель за лето. Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете, в том числе Сургуте – 200, Ханты-Мансийске – 102, Нижневартовске – 59, Нефтеюганске – 45.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 559, пневмония — 3, бессимптомно — 4», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент, по официальным данным, болеют 4 002 человека, в начале августа было чуть больше 800 пациентов. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 219 060. Выздоровели за весь период 212 500 пациентов, скончались 2 558 человек.