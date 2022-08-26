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Директора «Доброго мира» осудят за мошенничество с субсидиями в ХМАО

Директор «Доброго мира» из Югорска обвиняется в незаконном получении субсидии

Директора «Доброго мира» осудят за мошенничество с субсидиями в ХМАО
pixabay.com

Гендиректор компании «Добрый мир» из Югорска, специализирующейся на предоставлении социальных услуг, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, обвиняемая в период с октября 2021 года по март 2022-го предоставляла в Югорский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы. В реальности же директор компании не сотрудничала с этими людьми. На основании ложных сведений она получила субсидии на частичное возмещение затрат по оплате труда работников, предусмотренные госпрограммой региона.

«В результате преступных действий обвиняемой бюджету автономного округа в лице Центра занятости населения причинен ущерб на сумму 128 тыс. рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого», - отметили в пресс-службе прокуратуры.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 183, комментариев: 0
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