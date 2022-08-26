За вчерашние сутки в ДТП в Югре пострадали двое несовершеннолетних

Накануне в Ханты-Мансийске произошло очередное ДТП с ребенком на самокате. По предварительной информации, 40-летняя женщина на «Мицубиси» сбила несовершеннолетнего пешехода в жилой зоне.

«На улице Анны Коньковой в Ханты-Мансийске 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Мицубиси», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, по предварительным данным, пересекавшего проезжую часть дороги на самокате в жилой зоне. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Вечером этого же дня в Нижневартовске мужчина на «Кинг Лонге» допустил столкновение с другим транспортным средством. В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир, 11-летний мальчик, получили травмы. «Около 18:45 на улице Чапаева в Нижневартовске 33-летний мужчина, управляя автобусом «Кинг Лонг», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Фольксваген», под управлением 38-летней женщины, и допустил с ним столкновение», – добавили в ведомстве.

Всего за 25 августа в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Напоминаем, ранее на пешеходном переходе в Сургуте сбили ребенка на самокате.