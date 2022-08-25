В Югре завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел в Югре. На него приехали 475 старших школьников и студентов со всего Урала. Участники решали задания, разрабатывали, оформляли и защищали свои проекты, предлагали идеи для решения важных задач современности.

Мероприятие провело Федеральное агентство по делам молодежи совместно с АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая перемена» и Российским движением школьников в рамках нацпроекта «Образование».

«Ребята, то, что вы все здесь – это очень круто! Это очень круто по одной простой причине: значит, вы хотите развиваться всю жизнь, и это современный тренд. Я понимаю, что не все из вас попадут в финал. Но я желаю всем, кто хочет там оказаться, достигнуть своей мечты», – цитирует Муксун.фм директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина.

У «Большой перемены» довольно серьезный призовой фонд – одиннадцатиклассники и студенты претендуют на 1 млн рублей (для школьников еще предусмотрены бонусные баллы для поступления в вуз), а девяти- и десятиклассники и студенты невыпускных курсов – по 200 и 300 тысяч рублей соответственно. Для этого сильнейшим участникам с Урала предстоит показать себя на финале, который пройдет в ноябре в легендарном «Артеке».