Югорчанин умер за рулем в Сургутском районе – автомобиль врезался в ограждение

30-летний водитель умер во время движения в Сургутском районе, после чего его автомобиль врезался в ограждение. Это произошло утром сегодня, 25 августа, на 13 км дороги Сургут – Лянтор, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сегодня утром на 13 км автодороги «Сургут – Лянтор» по предварительным данным водитель автомобиля «Хонда» 1992 года почувствовал себя плохо, в результате чего скончался. Автомобиль мужчины допустил наезд на ограждение по ходу движения. Транспортное средство получило незначительные повреждения», - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.