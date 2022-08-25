В Югре завершается подготовка к зиме

Готовность к зиме всей окружной инфраструктуры – котельных, центрально-тепловых пунктов, сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, жилищного фонда – в зависимости от муниципалитета колеблется от 76 до 93 процентов. Такие данные в ходе заседания профильной комиссии при правительстве Югры привел директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.

По его словам, это довольно высокие показатели. В муниципальные образования уже завезено котельно-печное топливо, созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов и, собственно, денег, для предотвращения возможных неисправностей и аварий. Полностью готовы и укомплектованы аварийные бригады. На все это региональный бюджет направил 8,8 млрд рублей, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Заместитель губернатора Александр Тиртока отметил, что ключевым показателем эффективности системы будет оперативность реагирования на инциденты и скорость их устранения. А также поручил проверить садово-огороднические некоммерческие товарищества, так как они для многих жителей региона являются не только местом летнего отдыха, но и постоянным местом жительства.

Отопительный сезон в регионе стартует 1 сентября. Тепло будут подавать в социальные объекты, а затем, по мере снижения температуры воздуха, в жилые дома.