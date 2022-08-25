509 новых случаев коронавируса выявлено в ХМАО за сутки, из них 175 в Сургуте

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 509 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за лето. Новые заболевшие обнаружены в 20 муниципалитетах региона: в Сургуте – 175, Нижневартовске – 61, Нефтеюганске – 56, Ханты-Мансийске – 50, Пыть-Яхе – 23. В других муниципалитетах зафиксировано от 2 до 20 новых случаев ковида.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 501, пневмония — 8», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом на этот момент в Югре болеют 3 533 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 218 494. Выздоровели за весь период 212 403 человека, умерли 2 588.