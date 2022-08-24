Югра готовится к очередной волне коронавируса

В Югре рассматривается новая рекомендация по масочному режиму – надевать индивидуальные средства защиты предложат учителям и родителям во время проведения мероприятий в закрытых помещениях. С таким предложением выступил директор департамента образования и науки региона Алексей Дренин. При этом речь идет исключительно о рекомендации, а не строгом требовании, и другие ограничения пока не обсуждаются, подчеркивают в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики округа.

Между тем, очередная волна коронавируса подступает – за неделю количество подтвержденных случаев выросло на почти 49 процентов. Лидируют по росту заболеваемости Сургут (+34,8 процента), Ханты-Мансийский (+17,1 процента) и Нижневартовск (+12,3 процента).

«В преддверии нового учебного года поручаю департаменту образования и науки автономного округа совместно с органами местного самоуправления муниципалитетов активизировать разъяснительную и санитарно-просветительскую работу с учителями, преподавателями, воспитателями детских садов, родителями о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, выполнении мероприятий, направленных на защиту и сохранение здоровья», – отметил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока на заседании штаба по противостоянию коронавирусу.