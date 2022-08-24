«Магнит» ввел масочный режим для сотрудников магазинов в ХМАО

Руководство сети магазинов «Магнит» обязало всех сотрудников носить маски во время работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Магнит» также пообещал активизировать мероприятия по вакцинации работников, чтобы доля привитых сотрудников в ближайшие месяцы превысила 80%. Штат «Магнита» составляет около 360 тыс. человек, 295 тыс. из которых — сотрудники магазинов.

За последние сутки в Югре зарегистрировали 310 новых случаев заражения коронавирусом. Всего ковидом в регионе на этот момент, по официальным данным, болеют 3 196 человек, в начале августа было около 800 болеющих.