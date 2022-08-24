На югорской трассе проходят ремонтные работы из-за провала дороги

На 626 километре автодороги «Тюмень– Тобольск – Ханты-Мансийск», в районе поселка Куть-Ях Нефтеюганского района, ввели реверсивное движение. Причина – повреждение покрытия проезжей части.

«Просим отнестись с пониманием, рекомендуем заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков, а также выбирать безопасную скорость движения», – сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Движение на участке возобновят после окончания ремонтных работ.

Напоминаем, из-за ремонта на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» ввели ограничения на три месяца.