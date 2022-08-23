Житель Октябрьского района размещал объявления с фиктивными фотографиями товаров

Полицейские Октябрьского района задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в серии мошенничеств. По предварительной информации, он размещал в социальных сетях объявления о продаже товаров, используя фиктивные фотографии. В основном это были запчасти к бурану, лодочным моторам, а также ремонт электроаппаратуры.

«В ноябре 2021 года от действий подозреваемого пострадал житель Октябрьского района. Мужчина нашел «ВКонтакте» объявление о продаже гусениц к снегоходу «ВИКИНГ» и обратился к продавцу. Фигурант подтвердил, что продаёт две гусеницы значительно дешевле покупной цены и заверил, что проблем с доставкой не возникнет, поскольку он часто ездит по работе и может быстро доставить товар. Пострадавший перевел на продиктованный злоумышленником номер карты 100% предоплату в размере 25 тысяч рублей, но в назначенный срок товар не пришёл потерпевшему, а «продавец» перестал отвечать на звонки», – рассказали в УМВД России по Югре.

На сегодняшний день сотрудники полиции установили четыре эпизода мошенничества. Пострадали от действий обвиняемого жители Октябрьского района, Сургута, Самары и республики Карелии. Общая сумма ущерба — более 45 тысяч рублей. Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.