Больше 1000 югорчан, перенесших болезни сердца, получили бесплатную лекарственную помощь

Югорчане, перенесшие инфаркт, инсульт, чрескожные коронарные вмешательства, аорто-коронарное шунтирование и радиочастотную абляцию, в течение двух лет могут получать бесплатные препараты в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году на лекарственное обеспечение жителям региона выделили 75 миллионов, причем 46 из них – средства бюджета ХМАО.

«Строгое соблюдение всех рекомендаций врача напрямую сказывается на продолжительности восстановительного периода и состоянии здоровья пациента. Поэтому в фокусе нашего внимания первые 2 года жизни больного после сердечно-сосудистой катастрофы. В этот период наиболее высок риск повторных событий и осложнений. Югорчанам предоставляется льготное лекарственное обеспечение в полном объеме. На сегодня более 9 тысяч югорчан получают назначенные препараты бесплатно. Алгоритм оказания такой помощи в регионе четко отработан», – рассказала главврач кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Важно отметить, что в Югре пациенты перечисленных категорий также получают месячный запас препаратов при выписке из стационара. Рецепты автоматически направляются в аптечный пункт, распложенный недалеко от больницы. С начала года только в Кардиоцентре препараты получили более 1,5 тысяч человек.