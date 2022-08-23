Югорские медики оказались в числе победителей Всероссийского конкурса врачей

Сразу семь медиков из ХМАО стали победителями Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Во Всероссийском конкурсе врачей 2022 среди победителей семеро коллег из Югры! Поздравляю коллег! Молодцы! Спасибо за нелегкий, но очень важный и нужный всем нам труд!», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Он также перечислил победителей:

В номинации «Лучший терапевт» (3 место) - Сосновская Евгения Валерьевна, ОКБ ХМ.

В номинации «Лучший кардиолог» (3 место) - Ширяева Антонина Владимировна, ГП 2 Сургут.

В номинации «Лучший санитарный врач» (3 место) - Дерябина Анна Владимировна, окружная больница Нягани.

В номинации «Лучший психиатр» (3 место) - Духина Марина Станиславовна, ПНБ Нижневартовска.

В номинации «Лучший оториноларинголог» (3 место) - Соболева Светлана Викторовна, окружная больница Нягани.

В номинации «Лучший участковый терапевт» (3 место) - Власова Лариса Александровна, Пионерская РБ.

В номинации «Лучший эндокринолог» (2 место) - Козаренко Вера Геннадьевна, ОКБ Нефтеюганска.