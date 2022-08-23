Сбер сообщил о выкупе Utair у «СберЛизинга» самолетов после введения западных санкций

Авиакомпания Utair после введения западных санкций выкупила у «СберЛизинга» самолеты и большую часть вертолетного парка. Об этом журналистам сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Со стороны Utair не было запросов о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. После введения западных санкций Utair выкупил все предметы лизинга у «СберЛизинга» и закрыл свои лизинговые обязательства перед «Сбером», — сказал Попов РБК.

Ранее Сбербанк попал под санкции США, Великобритании и ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними. В июне Сбербанк отключили от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Санкции коснулись и российских авиакомпаний, в частности «Utair. Boeing и Airbus приостановили поставку новых самолетов и запчастей в Россию.