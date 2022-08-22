431 новый случай коронавируса выявлен в ХМАО за сутки, из них 146 в Сургуте

В Югре третий день подряд фиксируется свыше 400 новых заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 431 новый случай заражения в 18 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 146, Ханты-Мансийске – 83, Нижневартовске – 43, Нефтеюганске – 30, Сургутском районе – 23.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 416, пневмония — 15», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в ХМАО на этот момент болеют 2 984 человека, в начале августа было чуть больше 800 активных случаев. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 217 398. Выздоровели за весь период 211 856 человек, умерли 2 558.