Югра вошла в число регионов-лидеров по доле работников с зарплатой выше среднего по стране

Югра оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Это следует из рейтинга РИА Новости.

Согласно результатам исследования, лидером с большим отрывом по зарплатам стал Ямал – в нем почти 72% работников имеют зарплату выше среднероссийской. Вторую строчку заняла Чукотка, где почти 60% работников зарабатывают больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился Ненецкий автономный округ с результатом 58,5%. Югра заняла четвертое место рейтинга – исследователи подсчитали, что здесь 56,7% работников получают зарплату выше среднероссийской, еще 20% югорчан имеют зарплату выше двух средних по стране. Замыкает пятерку Магаданская область с показателем 55,6%.

Меньше всего работников с зарплатами выше среднего по стране – в 14 регионах. В конце рейтинга оказалась Ивановская область с результатом 9,7%. На предпоследнем месте разместилась Чечня, где только 10,1% работающего населения имеют зарплаты выше среднего. В конце списка также оказались Алтайский край и Калмыкия, где эта доля не превышает показатель в 11,5%.

В целом в России, по оценке исследователей, за последние 12 месяцев доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31%. Средняя зарплата в стране, вычислили авторы рейтинга, за период с июня 2021 года по май 2022-го составила 52 тыс. рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.