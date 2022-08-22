За выходные в Югре произошло одно ДТП

Накануне, 21 августа, в Октябрьском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате аварии водитель и два юных пассажира, мальчики 10 и 11 лет, получили травмы.

«Около 19:30 на 168 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором три человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пассажира.