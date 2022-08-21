Делегация Югры побывала с официальным визитом в Минске

Расширенная делегация Югры презентовала возможности региона во время официального визита в Минск. В Белоруссию приехал замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель, другие представители региональной власти, а также депутаты, общественники.

«Безусловно, экономическое сотрудничество с учетом изменившихся обстоятельств будет и дальше развиваться. У наших компаний есть потребности в оборудовании. Поэтому потенциал для Беларуси очень большой, поскольку здесь очень развит сектор машиностроения. Раньше наши компании не всегда обращали на него внимания, но сейчас запрос присутствует», – цитирует Романа Генкеля департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В частности, представители правительства региона провели встречу с руководством компании «Амкодор», которая производит большое количество специальной техники для дорожного и лесного хозяйства, и поставляет продукцию Сургутнефтегазу. Проработать сотрудничество с ним готовятся Северавтодор и Югорский лесопромышленный холдинг. «Амкодор» приедет на Югорский промышленно-инвестиционный форум в Ханты-Мансийске в сентябре этого года.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом «Мой Бизнес» Югры и «Могилевским агентством регионального развития». Предприятия из автономного округа получили приглашение участвовать в закупках на белорусской платформе Export.by.

Завершился визит в «Доме Москвы», где директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова вместе с командой медиаэкспедиции «Победы в наших сердцах» презентовала проект «Север для Победы. Каждый для дела мира», а также работу Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, международный IT-форум, проходящий в Югре.