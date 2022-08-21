16+
Логотип Сиапресс
USD  59,1321   EUR  59,3934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Власть и общественники презентовали Югру в Белоруссии

Делегация Югры побывала с официальным визитом в Минске

​Власть и общественники презентовали Югру в Белоруссии
Фото pixabay.com

Расширенная делегация Югры презентовала возможности региона во время официального визита в Минск. В Белоруссию приехал замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель, другие представители региональной власти, а также депутаты, общественники.

«Безусловно, экономическое сотрудничество с учетом изменившихся обстоятельств будет и дальше развиваться. У наших компаний есть потребности в оборудовании. Поэтому потенциал для Беларуси очень большой, поскольку здесь очень развит сектор машиностроения. Раньше наши компании не всегда обращали на него внимания, но сейчас запрос присутствует», – цитирует Романа Генкеля департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В частности, представители правительства региона провели встречу с руководством компании «Амкодор», которая производит большое количество специальной техники для дорожного и лесного хозяйства, и поставляет продукцию Сургутнефтегазу. Проработать сотрудничество с ним готовятся Северавтодор и Югорский лесопромышленный холдинг. «Амкодор» приедет на Югорский промышленно-инвестиционный форум в Ханты-Мансийске в сентябре этого года.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между фондом «Мой Бизнес» Югры и «Могилевским агентством регионального развития». Предприятия из автономного округа получили приглашение участвовать в закупках на белорусской платформе Export.by.

Завершился визит в «Доме Москвы», где директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова вместе с командой медиаэкспедиции «Победы в наших сердцах» презентовала проект «Север для Победы. Каждый для дела мира», а также работу Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, международный IT-форум, проходящий в Югре.


нравится (1) не нравится (0)
21 августа в 17:03, просмотров: 350, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте кот со сложным характером нашел новый дом 588
  2. В 20 муниципалитетах Югры выявили новых ковид-пациентов 543
  3. В Сургуте прошла приемка новой детской площадки на проспекте Мира 514
  4. Многодетные семьи в ХМАО получат льготу по QR-коду 511
  5. ​В Югре запретили эксплуатацию самолета 478
  6. ​В Сургуте продолжается снос незаконных объектов // ФОТО 478
  7. Югорчан попросили помочь в поимке шишкарей с колотушками 447
  8. ​Фонд национального благосостояния выделил ХМАО 1,8 млрд рублей 407
  9. Югорчане обнаружили пузырящиеся лужи и связали их с выходом метана из трубопровода 378
  10. В Югру поступил первый транш антигриппозной вакцины 369
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 1903
  2. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 1694
  3. Районный парикмахер 1654
  4. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1610
  5. ​Недолго музыка играла 1426
  6. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1342
  7. ​Урбанистика здорового человека 1311
  8. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1305
  9. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1179
  10. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1139
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6686
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5674
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 4059
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4004
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3267
  6. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 3183
  7. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3175
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3155
  9. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2911
  10. ​Разрушительные заблуждения 2838

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика