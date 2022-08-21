В медучреждениях ХМАО скоро появятся вакцины от гриппа для детей и беременных женщин

Роспотребнадзор Югры сообщил о поступлении в регион первого транша вакцины от гриппа. Она предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев и беременных женщин. В ближайшие дни ожидается поставка в медицинские организации автономного округа, в том числе города Сургута и Сургутского района.
В первую очередь вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:
- лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- женщины во 2-м и 3-м триместре беременности (только инактивированными вакцинами);
- лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- дети старше 6 месяцев,
- дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- школьники;
- студенты;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений и других людей с многочисленными производственными контактами;
- детей, получающих аспиринотерапию;
- воинские контингенты.