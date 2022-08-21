Природнадзор прокомментировал странные «гейзеры» в Октябрьском районе

Югорчане испугались «гейзеров», выходящих из-под земли в районе реки Ендырь. По словам очевидцев, недалеко от места обнаружения пузырящейся воды пролегает трубопровод, на котором ранее проводились работы. Жители региона предположили, что это следствие утечки метана, который может с легкостью воспламениться.

Однако представители природнадзора ХМАО поспешили успокоить граждан – ни в реке, ни на земле нет признаков загрязнения нефтепродуктами, а запаха газа на момент осмотра территории выявлено не было.

«17 августа инспектор Октябрьского отдела выехал и осмотрел указанную в сообщениях территорию. На момент осмотра на территории видны следы проведения земляных работ, предположительно, связанных с ремонтом трубопровода, признаков выхода газа не зафиксировано, характерный запах нефтепродуктов отсутствует, почва не имеет признаков загрязнения нефтепродуктами», — прокомментировали в ведомстве.