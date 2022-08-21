Многодетные семьи в Югре смогут бесплатно посещать культурные мероприятия по QR-коду

В Югре многодетные семьи будут получать QR-код для бесплатного посещения культурных и спортивных мероприятий. Предполагается, что для пропуска данной категории граждан достаточно показать код в организации. Постановление об этом правительство региона приняло накануне.

«Многодетные смогут получать документ о праве на предоставление гарантированных мер социальной поддержки в электронном виде. Это позволит сократить количество бумажных документов и обеспечит дополнительный комфорт при посещении учреждений физической культуры и спорта, культуры. Меру поддержки можно будет получить по QR-коду», – прокомментировала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.