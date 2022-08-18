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​Делегация из Югры отправится углублять отношения с Белоруссией

Югра заключит новые соглашения с Белоруссией

​Делегация из Югры отправится углублять отношения с Белоруссией
Фото pixabay.com

Делегация из Югры 19-20 августа будет работать в Минске, чтобы углубить отношения, заключить несколько программных документов и провести рабочие встречи по экономическим и общественным вопросам. На данный момент между нашим регионом и соседней страной уже выстроены довольно серьезные взаимоотношения – только товарооборот составил порядка 320 млн долларов по итогам 2021 года, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

В течение двух дней на площадке Дома Москвы в Минске волонтеры и общественники представят интересные проекты из Югры. В частности – просветительскую инициативу «Север для Победы. Каждый для дела Мира», в рамках которой сейчас происходит автопробег на раритетных «Победах». Как раз в эти дни пробег пересечет Белоруссию – Витебск, Брест, Минск, Бобруйск, Гомель и Почтовую Глинку, где будет открыт музейный уголок проекта.

Впрочем, важной частью будет развитие экономического взаимодействия. «Запланирован осмотр возможностей и переговоры с предприятиями ОАО «Амкорд», которое занимается производством и реализацией специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей, с ОАО «Минский тракторный завод», который производит в том числе снегоуплотнительные машины (ратраки) для подготовки лыжных трасс. Проведем переговоры с представителями медиаиндустрии Беларуси о возможности запуска партнерских проектов», – комментирует директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Напомним, Югра активно развивает внешние и внутренние связи, в частности, используя крупные площадки – например, Петербургский международный экономический форум, уральский «Иннопром», собственные «IT-Форум» и Югорский промышленно-инвестиционный форум (он пройдет в сентябре в Ханты-Мансийске).


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Сегодня в 15:19, просмотров: 238, комментариев: 0
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