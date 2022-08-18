На 9% выросла выдача автокредитов в Югре за месяц

В июле в Югре банки выдали 802 автокредита на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 9,3% больше, чем в июне, когда югорчане взяли 734 автокредита. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналогичная ситуация – в России в целом. В июле в стране было выдано 46,8 тыс. автокредитов, что на 16,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне – 40,3 тыс. ед.). Эксперты отмечают, что количество выданных автокредитов растет четвертый месяц подряд после падения в марте.

«Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2022 года было выдано в Москве (2,97 тыс. ед.), Московской области (2,67 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (2,41 тыс. ед.), а также в республиках Татарстан (2,35 тыс. ед.) и Башкортостан (2,07 тыс. ед.)», - отметили в пресс-службе НБКИ.