Суд обязал УК из Белоярского выплатить 270 тысяч рублей подростку, упавшему на лестничной площадке дома

Управляющая компания «УК ЖКС» из Белоярского выплатит 270 тысяч рублей подростку, который упал на лестничной площадке многоквартирного дома. Соответствующее решение вынес суд по иску прокурора, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Инцидент произошел в апреле текущего года. Подросток упал на лестничной площадке и получил травмы.

«Причиной происшествия послужило неисполнение ООО «УК ЖКС» обязанности по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры. - Суд, с учетом тяжести физических и нравственных страданий, перенесенных несовершеннолетним, взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 270 тыс. рублей».