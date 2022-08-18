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Школьники и студенты Югры смогут ездить в пригородных поездах за полцены

РЖД возобновляет сезонную скидку для школьников и студентов из ХМАО

Школьники и студенты Югры смогут ездить в пригородных поездах за полцены
Фото: РЖД

С 1 сентября 2022 года РЖД возобновляет сезонную скидку для школьников и студентов, проживающих на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан, на проезд в пригородных поездах. В указанных муниципалитетах размер скидки составляет 50%. Льгота действительна до 15 июня 2023 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:

– школьникам (обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

– студентам (обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).

Оформление проездных документов указанным категориям производится при предъявлении:

– справки, выданной общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской и Оренбургской областей справки с фотографией учащегося);

– студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

«Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу. Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу», – рассказали в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».


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Сегодня в 10:38, просмотров: 162, комментариев: 0
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