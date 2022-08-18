Пенсионерка из ХМАО узнала об оформленном на нее кредите после звонков из банка

62-летняя жительница Лянтора стала жертвой мошенников. На женщину оформили кредит без ее ведома, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в интернете оформили на ее имя кредит на сумму 80 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В полиции напомнили правила, которые позволят не стать жертвой мошенников:
- не передавайте копии паспорта малознакомым людям, в том числе в соцсетях;
- не оставляйте паспорт без присмотра;
- при утере паспорта незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы;
- не распространяйте сведения о мобильных номерах и свои анкетные данные в Интернете, не указывайте их на страницах в социальных сетях и не называйте по телефону.