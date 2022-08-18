Пенсионерка из ХМАО узнала об оформленном на нее кредите после звонков из банка

62-летняя жительница Лянтора стала жертвой мошенников. На женщину оформили кредит без ее ведома, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Потерпевшей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудниками полиции установлено, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в интернете оформили на ее имя кредит на сумму 80 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В полиции напомнили правила, которые позволят не стать жертвой мошенников: