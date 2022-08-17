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В ХМАО задержали рыбака-рецидивиста

Рыбаку-рецидивисту из Югры грозит крупный штраф за вылов царской рыбы

В ХМАО задержали рыбака-рецидивиста
pixabay.com

Рыбака-рецидивиста задержали полицейские в Октябрьском районе ХМАО. За вылов стерляди, известной как царская рыба, ему грозит крупный штраф или лишение свободы.

56-летнего мужчину поймали на реке Обь недалеко от села Шеркалы. «Рыбак при помощи маломерного судна с подвесным лодочным мотором, используя ставную сеть длинной 150 метров, осуществил вылов 4 особей рыбы породы «Стерлядь», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Причиненный рыбаком материальный ущерб оценили в сумму свыше 18 тыс. рублей. В полиции подчеркнули, что ранее югорчанин уже был судим за аналогичное преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства. Рыбаку грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на аналогичный срок.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 92, комментариев: 0
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