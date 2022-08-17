Рыбаку-рецидивисту из Югры грозит крупный штраф за вылов царской рыбы

Рыбака-рецидивиста задержали полицейские в Октябрьском районе ХМАО. За вылов стерляди, известной как царская рыба, ему грозит крупный штраф или лишение свободы.

56-летнего мужчину поймали на реке Обь недалеко от села Шеркалы. «Рыбак при помощи маломерного судна с подвесным лодочным мотором, используя ставную сеть длинной 150 метров, осуществил вылов 4 особей рыбы породы «Стерлядь», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Причиненный рыбаком материальный ущерб оценили в сумму свыше 18 тыс. рублей. В полиции подчеркнули, что ранее югорчанин уже был судим за аналогичное преступление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства. Рыбаку грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на аналогичный срок.