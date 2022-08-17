Пенсионный фонд отказал вдове ветерана из Югры в выплатах

В ХМАО прокуратура помогла вдове ветерана получить положенные по закону выплаты, в которых ей отказал Пенсионный фонд.

Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, пенсионерка, являясь супругой умершего ветерана боевых действий, обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении ей ежемесячной денежной выплаты. Однако в ведомстве, рассмотрев документы женщины, в выплатах отказали. Тогда пенсионерка пошла в прокуратуру.

«В рамках надзорных мероприятий установлено, что вышеуказанное решение Учреждением принято вопреки требованиям действующего законодательства, в связи с чем прокурором города в интересах заявительницы предъявлен иск о признании решения уполномоченного органа незаконным и установлении ей ежемесячной денежной выплаты как члену семьи погибшего ветерана боевых действий», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Радужнинский горсуд удовлетворил иск в полном объеме.