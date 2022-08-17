Югорчанина осудили за кражу нефти у «Лукойла»

В Лангепасе вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в краже чужого имущества, совершенной из нефтепровода, организованной группой, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, в 2016 году участники группировки осуществили врезку в принадлежащий ООО «Лукойл-Западная Сибирь» нефтепровод и качали из него нефть с октября 2016-го по май 2017-го. Всего им удалось похитить свыше 600 тонн сырой нефти на сумму более 3,8 млн рублей.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом 70 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Также суд удовлетворил иск нефтяного предприятия о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.