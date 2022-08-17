В ДТП в Кондинском районе пострадали четыре человека

Накануне в Кондинском районе 42-летний водитель легковушки врезался в «Ваз» и протаранил чей-то забор. Оказалось, что виновник ДТП не имел права на управление транспортным средством.

«В 07:45 на улице Пришвина поселке Куминский в Кондинском районе, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Daewood», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрёстка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз», под управлением 28-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии оба водителя, а также два пассажира автомобиля «Daewood» получили травмы.

Всего за 16 августа в округе зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали пять человек.